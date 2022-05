La Juventus è pronta ad investire sul mercato, il primo nodo sono i parametri zero, Di Maria può essere il primo acquisto.

Angel Di Maria può diventare concretamente il primo acquisto della Juventus, ballano alcuni dettagli anche se importanti non insormontabili. Per quanto riguarda lo stipendio la forbice è breve tra 5 e 7 milioni, facile intuire come la soluzione con bonus si trova rapidamente. Il discorso più grande è legato agli anni di contratto, un anno o due è il nodo del discorso che per fattori d’età è un dettaglio cruciale anche se non impossibile.

Le due parti a breve si rivedranno e ci sarà una decisione definitiva in un modo o nell’altro, la Juventus da tempo ha i contatti in stato molto avanzato e deve solamente decidere se chiudere e in che modo farlo. La sensazione è che concretamente Di Maria è molto vicino alla squadra bianconera.

La Juventus perderà Dybala e forse anche Morata e Bernardeschi, che unito all’infortunio di Chiesa chiede urgentemente almeno uno o due giocatori pronto all’uso. L’argentino quest’anno ha raccolto 24 presenze in Ligue One con il Psg condite con 3 reti e 7 assist, più uno in Champions League. A breve quindi sapremo la risposta e se l’esterno offensivo sarà nella rosa di Max Allegri.

