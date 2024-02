In seguito all’ultima assemblea di Lega della Serie A il presidente del Torino Urbano Cairo ha lanciato accuse alle 4 big.

Urbano Cairo ha parlato alla Gazzetta dello Sport della decisione di non ridurre il numero delle squadre partecipanti alla Serie A. “L’assemblea ha confermato con una maggioranza schiacciante, 16 voti a 4, sia la volontà di mantenere il diritto d’intesa sia il format a 20 squadre. Anche perché, se andiamo a vedere i campionati più importanti d’Europa, cioè quello inglese e quello spagnolo, pure lì sono 20: è questo il format che funziona. Quell’incontro in Figc delle tre squadre (Juve, Inter e Milan che rappresentavano pure la Roma, ndr) non è stato molto ben visto perché la Lega è giusto che abbia una sua compattezza, che eserciti i diritti conseguenti al fatto che mantiene tutto il calcio italiano. È giusto che la Serie A abbia una sua autonomia e che conservi il diritto d’intesa. Le tre grandi dicono che sono andate a parlare con Gravina perché è il vice presidente della Uefa, ma è il timing a essere stato totalmente sbagliato“.

Giuseppe Marotta

L’accusa

“Non c’è spaccatura tra noi e loro: hanno avuto un atteggiamento sbagliato. Lo penso io, ma lo ritiene anche il resto dell’assemblea. Essendo la Serie A un’associazione di 20 squadre, è giusto che ci sia un rispetto reciproco. Mi spiace dirlo perché ho rapporti buoni con Marotta, Scaroni e tutti loro… però non è stato bello“.

Sulla presunta richiesta di dimissioni di Marotta

L’amministratore delegato dell’Inter rappresenta tutte le società all’interno del consiglio federale e si pensava che gli fosse chiesto di fare un passo indietro, ecco la precisazione del presidente del Torino: “Richiesta di dimissioni? No, assolutamente no. Almeno io non ho sentito nulla di tutto ciò. Chi è in Consiglio Federale non deve rappresentare se stesso, ma tutta la Serie A. E questo vuol dire rappresentare i diritti e le idee dei venti club. Nessuno è in Consiglio Federale a titolo personale“.

Il clima nel corso dell’ultima assemblea

“Direi cordiale e senza toni alti, ma quella che hanno voluto fare è sembrata… una Superleghina (sorriso, ndr). L’altra era la Superlega, questa è la Superleghina“.

