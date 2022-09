Il presidente del Torino Urbano Cairo è molto soddisfatto della partenza della stagione dei granata ma al contempo non si esalta più di tanto.

Urbano Cairo manifesta ai microfoni della Gazzetta dello Sport tutta la sua contentezza per l’ottimo avvio della sua squadra in campionato. “Sono felice. Avere dieci punti dopo le prime cinque partite significa essere stati protagonisti di una bella partenza e aver fatto davvero bene. Abbiamo ottenuto tre meritate vittorie, c’è stato un pareggio importante contro la Lazio, abbiamo perso in casa dell’Atalanta, tra l’altro avendo giocato un’ottima gara”.

IM_Ivan_Juric

“A Bergamo, alla fine della partita, mi sono complimentato con il mister e con i giocatori. La squadra sta dando dei segnali molto positivi. È un bellissimo inizio. Però… Adesso non esaltiamoci, restiamo con i piedi per terra. Stiamo avendo dei buoni risultati, e questo naturalmente mi fa molto piacere. È innegabile che i giocatori presi in estate stiano dimostrando capacità, alcuni stanno facendo dei gol, altri si sono inseriti benissimo: tutta la squadra sta dando dei buoni risultati. Però non dimentichiamoci che il campionato è appena iniziato, siamo alla quinta giornata e ne mancano altre trentatré: dobbiamo quindi essere soft in tutte le valutazioni“.

