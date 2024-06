Il club granata non vuole liberarsi del difensore centrale italiano, parola del presidente Urbano Cairo.

Nel corso di una lunga intervista realizzata dalla Gazzetta dello Sport Urbano Cairo ha detto la sua sulla stagione del Torino e sul futuro di Alessandro Buongiorno, difensore da mesi oggetto dell’interesse del Milan. “È stata una stagione impegnativa e fino all’ultimo si poteva fare… una cosa in più (la qualificazione alla Conference League, ndr), ma poi non ce l’abbiamo fatta. Abbiamo buttato via tanti punti per strada, anche contro formazioni che sono retrocesse, ed è stato un peccato perché abbiamo battuto nettamente Atalanta, Milan e Napoli. Ora è necessario fare un passo in avanti, con le scelte giuste sull’allenatore e sul mercato. Bisogna essere pronti, lucidi e rapidi“.

Alessandro Buongiorno

Sul futuro di Buongiorno

“Resterà e, siccome Rodriguez che era il capitano non è rimasto, avrà anche la fascia. Ha un contratto fino al 2028 e voglio tenerlo perché lo adoro. Me lo chiedono in tanti, in Italia e all’estero, ma niente nomi perché non sarebbe corretto“.

Il possibile prezzo di mercato

“Non lo so, non l’ho messo sul mercato e dunque non ha un prezzo. È reduce da una stagione super perché, dopo che è voluto restare con noi la scorsa estate (lo voleva l’Atalanta, ndr) era ancora più responsabilizzato. Ha disputato prestazioni strepitose e non ha lasciato spazio a nessun attaccante. Me lo godo e non è mia intenzione venderlo“.

