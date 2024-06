I rossoneri potrebbero cambiare qualcosa anche sulla fascia destra in attesa di capire il futuro del capitano.

Il Milan è atteso da una sessione estiva di mercato molto importante ma meno rivoluzionaria rispetto a quella della passata stagione: il piano è quello di non effettuare cessioni pesanti e ritoccare la rosa con operazioni mirate in entrata.

Novità sulla destra

Davide Calabria ha il contratto in scadenza nel 2025, così come Alessandro Florenzi; nel primo caso parrebbe esserci distanza sul rinnovo ma a prescindere da questo i dirigenti cercano un terzino destro dalla caratteristiche più offensive rispetto a quelle del capitano.

Paulo Fonseca

Buone notizie

Secondo la Gazzetta dello Sport il laterale destro del Tottenham Emerson Royal, saputo dell’interesse del Milan, non è rimasto indifferente. Tutt’altro, il brasiliano sarebbe pronto a forzare la mano per il trasferimento perché nell’ultima stagione ha giocato molto meno rispetto al passato. Antonio Conte lo faceva giocare abbastanza spesso ma ciò non è accaduto con Postecoglu: la conseguenza è stata la mancata convocazione per la Coppa America. Il Tottenham non si opporrebbe pio di tanto ad una sua cessione: il suo prezzo è sceso da 30 a 20 milioni.

Il ballottaggio

I rossoneri, come al solito, monitorano però più di un nome: l’alternativa corrisponde al nome di Tiago Santos del Lille. Sarebbe lo stesso Fonseca a sponsorizzarlo ma il club francese perderà probabilmente due pezzi pregiati come David e Yoro e quindi potrebbe opporsi ad una terza cessione illustre.

