Il futuro dell’estremo difensore francese occupa i pensieri dei dirigenti rossoneri anche se non siamo ancora in situazione di pericolo.

Il Milan continua a lavorare sul rinnovo del contratto di Mike Maignan anche se la questione, per quanto importante, non è prioritaria al momento; c’è da ufficializzare il nome del nuovo allenatore, quasi sicuramente Fonseca, e da scegliere il nuovo numero 9.

Mike Peterson Maignan

La situazione

Il francese si trova benissimo al Milan ma per restare chiede un ritocco di stipendio: i rossoneri sono disposti ad allungare il suo contratto in scadenza nel 2026 ma forse non alle cifre che chiede l’ex Lille e Paris Saint Germain. Si vocifera che la forbice tra domanda e offerta sia ampia col portiere che chiede uno stipendio di 7 milioni a stagione e la società con voglia spingersi oltre i 5.

Sirene estere e piani B

Calciomercato.com sostiene che l’agente dell’estremo difensore si stia guardando intorno: al momento si potrebbe pensare che Maignan possa interessare al Manchester City nel caso in cui Ederson si faccia tentare da qualche offerta araba. Il Milan farà di tutto per tenerselo stretto cercando anche di fargli capire la sua importanza crescente a livello di leadership in spogliatoio dopo le partenze di Kjaer e Giroud. Nel frattempo in Polonia meczyki.pl parla di un interesse per Marcin Bulka, portiere del Nizza che in questa stagione ha collezionato 17 clean sheets.

