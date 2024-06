Il commissario tecnico dell’Italia Under 17 Massimiliano Favo ha cercato di non elogiare troppo l’attaccante rossonero.

Massimiliano Favo a Rai Radio 1 ha parlato di alcuni giocatori della sua nazionale tra cui il milanista Francesco Camarda. “Sono sempre restio a parlare dei singoli. Francesco è sicuramente un buon giocatore, ha davanti a sé un buon avvenire. Ma in questa squadra ce ne sono tanti: il capitano Mosconi, ci sono un paio di trequartisti di grande talento, tra cui Liberali, autore dello splendido slalom gigante con gol contro l’Inghilterra. La sensazione del Club Italia su questa squadra è molto importante in prospettiva futura. Eravamo convinti di poter fare un’ottima Europeo e Camarda è solo la ciliegina sulla torta“. L’Italia Under 17 è arrivata fino alla finale dell’Europeo di categoria e stasera alle 19:30 si giocherà la finale contro il Portogallo.

Il commissario tecnico non vuole far montare la testa ai suoi ragazzi. “Credo sia anche logico che si parli sempre di attaccanti, ti danno la possibilità di vincere le partite. In più lui ha già esordito in Serie A. Però anche lui deve fare tantissimi miglioramenti. A quest’età i giocatori vanno tenuti con le orecchie basse, è più facile rovinarli che portarli al livello che noi vogliamo. Abbiamo bisogno di attaccanti di spessore per il futuro della Nazionale”.

Il gioiellino della Primavera ha il contratto in scadenza fra pochi giorni ma secondo le ultime notizie il Milan è molto vicino a raggiungere un accordo per il rinnovo fino al 2027; resta da capire poi come proseguirà il suo percorso, se ancora in Primavera o in prestito altrove.

