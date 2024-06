Il giornalista Franco Ordine sostiene che Paulo Fonseca potrebbe avere un ruolo decisivo nel far crescere ulteriormente il rendimento del 10 rossonero.

Franco Ordine sul Corriere dello Sport parla del putiferio scatenatosi dalle frasi pronunciate da Paolo Scaroni sul futuro di Rafa Leao. “Il dibattito fiorito a Sky Sport tra Paolo Di Canio e Fabio Capello sul conto di Vinicius jr, uno dei protagonisti della 15ª Champions alzata al cielo dal collezionista Real Madrid. «Lui non pensa a sbrigarsi in allenamento perché deve registrare le canzoni; ha fame, non ha le canzoni rap di 8 ore come priorità»: nella lode apparente la scudisciata indiretta spedita nei confronti del portoghese del Milan. Ancora più articolata l’analisi di Fabio Capello che da Wembley ha ricordato il primo Vinicius per virare sul portoghese del Milan”.

Paulo Fonseca

La missione di Fonseca

“Il tema ‘come migliorare Leao‘ può diventare una delle chiavi di lettura della complicata missione a cui è chiamato il prossimo allenatore di Milanello. Paulo Fonseca ha l’indubbio vantaggio di parlare la stessa lingua. La frase, prontamente smentita, attribuita da un’agenzia a Paolo Scaroni, presidente del club («se portano 150 milioni lo impacchetto»), capace di provocare una piccola tempesta mediatica come se non nascondesse una verità assoluta non solo per il Milan ma anche per i bilanci del calcio italiano. Il punto allora è piuttosto un altro: e cioè si pensa ma non si dice. Per evitare di ‘impacchettarlo’ c’è solo uno scenario possibile. Fonseca dev’essere capace di migliorare Leao, di trasformare il calcio nella sua priorità, nella sua ossessione addirittura. Impresa che non è riuscita a Stefano Pioli, se non in quello spicchio di stagione scandita dalla marcia tricolore del 2022″.

L’articolo Ordine: “La frase di Scaroni è una verità assoluta, solo una cosa può evitare che Leao venga impacchettato” proviene da Notizie Milan.

