Cairo scuote il Torino: «Un Derby che non mi aspettavo». Le dichiarazioni del presidente granata

A Sky Sport, Urbano Cairo è tornato su Juve Toro.

CAIRO – «È stato un derby che non mi aspettavo, contavo in qualcosa di diverso. Primo tempo ad armi pari, poi abbiamo preso due gol su palle inattive che ci hanno tagliato le gambe. Adesso pensiamo subito all’Inter, dobbiamo rimetterci in marcia e migliorare l’immagine anche di fronte ai nostri tifosi. Abbiamo perso solo per palle inattive, dobbiamo rimetterci in marcia con vigore. Dobbiamo migliorare l’attacco, che ha fatto pochi gol. Abbiamo le potenzialità per fare meglio».

The post Cairo scuote il Torino: «Un Derby che non mi aspettavo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG