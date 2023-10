Calabria a Prime Video: «Diversi errori tecnici stasera, girone tra i più difficili della storia della Champions»

Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel post della sfida tra Borussia Dortmund e Milan. Le sue parole.

ERRORI TECNICI – «A caldo è sempre complicato parlare: voglio far raffreddare gli animi e poi analizzare. Ci sono stati diversi errori tecnici ed essere più cinici sulle occasione che abbiamo avuto, a questi livelli non si può sbagliare»

PARTITA – «Abbiamo fatto la nostra partita contro una squadra forte in uno stadio in cui loro non perdono da due anni. Tra i gironi più difficili della storia della Champions»

