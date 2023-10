Seedorf: «Milan non così coraggioso, mi è sembrato che la tattica oggi fosse…». La sua analisi a Prime Video

Clarence Seedorf è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel post della sfida tra Borussia Dortmund e Milan. Le sue parole.

SEEDORF – «Mi è piaciuta l‘analisi di Leao. Il Milan non è stato così coraggioso come poteva essere. Ora al Milan tocca fare risultato a Parigi. Doveva crederci di più oggi. Mi è sembrato che la tattica fosse non prendere gol e ripartire»

