Calabria al “veleno” contro il Milan, volano parole forti: l’ex capitano rossonero svela un “retroscena” su Milanello

Calabria al “veleno” contro il Milan, volano parole forti. L’ex capitano rossonero non ha risparmiato critiche al suo ex Club.

Il Milan ha vissuto un mercato di gennaio da assoluto protagonista, con ben cinque arrivi a Milanello. Tra questi, spiccano gli acquisti di Gimenez, Walker e Joao Félix, che hanno sollevato grande entusiasmo tra i tifosi. Il portoghese, in particolare, sta alimentando molti rumors di mercato, con voci che parlano di un contatto con l’Inter e di un piano per vestirlo di rossonero già a giugno. Tuttavia, non sono mancate anche cessioni, tra cui quella del capitano Davide Calabria, una mossa che ha suscitato sorpresa, ma che fa parte della strategia di rinnovamento della squadra.

Calabra non le manda a dire al Milan: volano parole grosse

Oggi Davide Calabria si è presentato ufficialmente al Bologna, sua nuova squadra almeno fino a giugno, e l’ex capitano rossonero non è stato affatto delicato nel descrivere la propria esperienza passata al Milan. Le sue parole, che non hanno risparmiato critiche, apriranno senza dubbio un lungo strascico polemico, scatenando le reazioni dei tifosi rossoneri. Già durante il mercato, infatti, il giocatore non era stato ben visto da parte della tifoseria, e le sue dichiarazioni potrebbero alimentare ulteriormente la frattura. Il rapporto con il Milan sembra essere giunto al termine in modo decisamente controverso.

Calabria al veleno e il retroscena su Milanello che alimenta la polemica

Davide Calabria, nel corso della conferenza stampa di presentazione al Bologna, non ha risparmiato frecciate al suo ex Club, il Milan. In particolare ha affermato: “C’é un ambiente positivo e questo mi piace. Voglio giocare le mie carte e sono sicuro di poterle sfruttare. Penso a una rivalsa, di tornare a giocare con continuità come negli ultimi anni: là (nel Milan, ndr) si erano create situazioni anche spiacevoli, qui sono già contento per aver trovato un ambiente sano, con energia super positiva che magari negli ultimi tempi é mancata. Conceicao? Non voglio più affrontare quell’argomento”.

