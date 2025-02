Nessuna garanzia al Milan, il rossonero è un “problema”: l’addio a giugno è inevitabile. Ecco il prezzo già fissato per la cessione

Nessuna garanzia al Milan, il rossonero è un “problema”. L’addio è giugno è sempre più vicino, il Club avrebbe già fissato la cifra.

In vista dell’imminente sfida di Champions League che vedrà il Milan opposto al Feyenoord, l’ambiente rossonero vive giornate dense di riflessioni e progettazioni future, non ultime quelle riguardanti il calciomercato. Tra le fila della squadra meneghina, un nome in particolare catalizza l’attenzione in quanto il giocatore si trova a un bivio che potrebbe condurre a scenari inaspettati durante la prossima estate. Scenari che potrebbero essere davvero esaltanti se, come sembra, Leao vestendo i panni di Ibra riuscisse a convincere un top player – suo amico – a vestire la maglia rossonera.

Da valore aggiunto a problema per il Milan: soluzione drastica

Il giocatore non rappresenta più una garanzia per il Milan, che inizia a valutare con molta convinzione l’idea di cederlo. Il giocatore ha vissuto una netta e decisa metamorfosi, passando in breve tempo da valore aggiunto per la rosa rossonera a vero e proprio peso. La sua situazione è peggiorata, con il club che sembra aver preso atto del suo rendimento in calo e delle difficoltà nel trovare spazio. Ora, l’addio a giugno appare una soluzione altamente percorribile, e il Milan potrebbe cercare un nuovo assetto per la prossima stagione sfruttando la cessione del giocatore come opportunità per fare cassa.

La decisione del Milan sul rossonero

Loftus-Cheek nonostante stia affrontando molti acciacchi fisici che stanno influenzando e non poco il suo apporto alla squadra, non manca di estimatori, soprattutto per le sue qualità tecniche e fisiche che ben si adattano al calcio dinamico e verticale. Sergio Conceicao, tra gli altri, è ritenuto un ammiratore delle skills del centrocampista, capace di eccellere nelle fase di ripartenza, come dimostrato in più di un’occasione nelle competizioni europee, ad esempio contro il PSG in Champions. Tuttavia, queste qualità potrebbero non bastare a garantirgli un posto fisso nel progetto tecnico del Milan per la prossima stagione. La dirigenza rossonera, di fronte alla necessità di bilanciare il roster e ottimizzare le risorse, potrebbe considerare di valutare offerte per il giocatore, sperando di recuperare una cifra vicina a quella investita per il suo acquisto. Questa apertura al mercato potrebbe inserirsi in una strategia più ampia di rafforzamento e aggiustamento dell’organico in vista delle future sfide, sia in ambito nazionale che europeo. Inoltre, non è da escludere che la gestione degli infortuni e delle condizioni fisiche dei giocatori giochi un ruolo cruciale nelle scelte future del club.

