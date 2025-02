Ibra ha “strappato” il diritto di prelazione per il top player: svelata la mossa del Milan per il colpo di mercato che fa già sognare i tifosi

Ibra ha “strappato” il diritto di prelazione per il top player. L’indiscrezione è forte e il top player scatena la fantasia dei tifosi.

Il Milan ha dato il via a una vera e propria rivoluzione a gennaio, mettendo a segno ben 5 colpi di mercato. Tuttavia, non sono mancate polemiche, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Le parole al veleno di Calabria sul Milan hanno fatto discutere e scatenato reazioni tra i tifosi, già critici nei suoi confronti. Intanto, i tifosi rossoneri si coccolano i nuovi acquisti e pregustano le prossime mosse estive, con Ibrahimovic in prima linea per centrare un grande colpo di mercato. Il futuro del Milan sembra essere sempre più orientato verso un progetto ambizioso e mirato.

Ibra prepara una grande manovra per giugno

Il mercato è chiuso, ma le voci e le grandi manovre per l’estate iniziano a serpeggiare sottotraccia. È senza dubbio il caso rivelato da Calciomercato.com, che spiega come il Milan goda di un vero e proprio diritto di prelazione per un top player, capace di far esplodere di passione i tifosi. L’assalto a giugno diventa ora molto più concreto e possibile, rispetto a quanto si poteva pensare fino a poche settimane fa. Con il club rossonero pronto a rafforzarsi ulteriormente, l’attesa per il prossimo mercato estivo cresce, con i tifosi che già pregustano nuovi, importanti arrivi.

Il Milan gode di un particolare diritto di prelazione per il rossonero

“Una volta che si è presentata questa opportunità ne abbiamo parlato internamente prima di chiuderla in poco tempo”. Zlatan Ibrahimovic ha raccontato così di una trattativa impostata e portata a termine con grande abilità da Jorge Mendes. L’operazione con il Chelsea si è chiusa in prestito secco da 2 milioni di euro più bonus per un massimo di altri tre milioni di euro. La Joao Félix-mania, esplosa tra i tifosi, può portare il ragazzo a spingere per rimanere in rossonero: è scoppiato il colpo di fulmine già nell’esordio contro la Roma. Il club rossonero ha una sorta di prelazione sul portoghese in vista della prossima stagione, con il Chelsea che si prepara a un incontro a fine giugno per concordare i nuovi termini economici per una cessione, questa volta, a titolo definitivo.

Leggi l’articolo completo Ibra ha “strappato” il diritto di prelazione per il top player: svelata la mossa del Milan per il colpo di mercato che fa già sognare i tifosi, su Notizie Milan.