Feyenoord-Milan, Reijnders svela un retroscena su Gimenez. E in merito a un cambio di ruolo…

Feyenoord-Milan, Reijnders svela un retroscena su Gimenez. Poi una considerazione in merito al possibile cambio di ruolo.

In vista dell’imminente sfida contro il Feyenoord, Tijjani Reijnders, centrocampista rossonero, ha parlato in conferenza stampa al fianco di mister Sergio Conceiçao. Tra i temi trattati, Reijnders ha parlato di Santi Gimenez nella squadra svelando un piccolo retroscena deciamente molto importante. “Siamo pronti”, ha aggiunto Reijnders, indicando la coesione e l’unità del gruppo, che sta lavorando insieme per supportare i nuovi arrivati e affrontare al meglio la competizione internazionale. L’olandese non potrà non beneficiare della classe di un giocatore come Joao Félix che, in quanto a palleggio, non è da meno rispetto al 14 rossonero. Proprio in merito al futuro del portoghese, proprio in queste ore, è emerso un retroscena che può davvero cambiare tutto per il suo futuro in rossonero.

Il rendimento personale e la concentrazione sulla partita

Parlando del suo rendimento, Reijnders ha evidenziato il suo desiderio di continuare a fare bene per la squadra. Nonostante senta la fiducia di mister Conceiçao e dei tifosi, il centrocampista ha affermato che non sta pensando a riconoscimenti personali, ma è completamente concentrato sulla partita di domani contro il Feyenoord. Il suo obiettivo è dare il massimo in campo e contribuire al successo della squadra, mantenendo la giusta mentalità e l’impegno necessario per affrontare una gara così importante.

Cambi di ruolo e il retroscena su Gimenez

Reijnders ha parlato dell’inserimento di Santi Gimenez nella squadra. Il centrocampista ha sottolineato che l’accoglienza del nuovo attaccante è stata molto positiva, con tutti i compagni che si stanno impegnando per metterlo a suo agio. Riguardo al suo ruolo in campo, Reijnders ha parlato dei cambiamenti nel sistema di gioco, sottolineando l’importanza di mantenere l’equilibrio all’interno della squadra. Sebbene la sua posizione possa essere stata adattata alle esigenze tattiche, il centrocampista ha spiegato che per lui è fondamentale giocare con continuità, così da essere sempre al meglio. Infine, parlando del rapporto con suo padre, Reijnders ha rivelato che il suo genitore gli ha sempre insegnato a essere umile e a fare le cose con naturalezza, valori che il giocatore cerca di seguire ogni giorno, sia in campo che nella vita privata. Il legame con la sua famiglia rimane uno dei punti di forza per la sua crescita e il suo sviluppo professionale.

