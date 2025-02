Feyenoord-Milan, Conceicao gioca a “nascondino” sui magnifici quattro rossoneri. Poi la “stoccata” a Leao

Feyenoord-Milan, Conceicao gioca a “nascondino” sui magnifici quattro rossoneri. Il mister non svela le carte e rilancia per domani.

Sergio Conceiçao ha preso parola dalla pancia dello stadio “de Kuip” di Rotterdam per presentare la sfida cruciale di domani contro il Feyenoord, valevole per l’andata dei playoff di Champions League. Una partita fondamentale per il futuro della stagione rossonera, che arriva in un momento delicato, ma anche ricco di opportunità. Il Milan affronta il Feyenoord con una rosa ridotta da infortuni, ma con l’intenzione di recuperare punti vitali per il prosieguo della competizione. Tra i temi discussi nella conferenza stampa, l’allenatore ha parlato delle scelte tattiche e delle condizioni dei suoi giocatori, preparandosi a scendere in campo con grande determinazione. Di seguito i passaggi chiave della conferenza stampa di Sergio Conceicao.

La partita che aspetta domani il Milan: il pensiero di Conceicao

Conceiçao ribadisce che l’equilibrio si costruisce con l’intero lavoro della squadra. La presenza di tanti attaccanti non garantisce automaticamente più gol, come la difesa non è solo una questione di numeri. Serve coesione e comprensione del gioco. L’allenatore conferma poi la fiducia nei suoi difensori centrali, sottolineando che è pronta una difesa alta, con grande fiducia in tutti i giocatori a disposizione. Gimenez, in particolare, viene lodato per la sua capacità di finalizzare le azioni create dalla squadra. L’allenatore è soddisfatto del suo impatto finora e spera che continui su questa strada. Infine, riguardo alle difficoltà di allenarsi in un contesto internazionale come quello della Champions League, Conceiçao sottolinea la storicità e la difficoltà della partita contro il Feyenoord, soprattutto in un ambiente caldo come quello olandese. L’importanza di entrare in campo con l’atteggiamento giusto sarà fondamentale per ottenere un buon risultato. La preparazione è intensa, ma la strada della partita dipenderà da ciò che il Milan saprà mettere in campo.

Conceicao gioca a “nascondino” sui magnifici quattro rossonero

Alla domanda su come schierare il reparto offensivo – con i quattro attaccanti in campo simultaneamente – Conceiçao risponde con una battuta, sottolineando che il Milan ha più di quattro attaccanti di qualità, nonostante la difficoltà dovuta agli infortuni e alle esclusioni per la lista dei convocati. “Gli allenatori devono trovare soluzioni”, spiega il tecnico, mostrando fiducia nel lavoro della squadra. Poi, riguardo a Rafa Leao, afferma che il portoghese è a disposizione come nelle precedenti partite, ma non conferma se giocherà titolare. La sua condizione è buona, ma la decisione dipende dalle scelte tattiche. Parlando di Francesco Camarda, Conceiçao lo definisce un “grandissimo giocatore”, elogiando le sue qualità e il suo impegno, mentre su Santi Gimenez aggiunge che la partita di domani sarà speciale per tutti. L’allenatore riconosce il valore del giovane attaccante, già un “giocatore di grandissimo livello”, e spera che continui a crescere con il Milan.

Leggi l’articolo completo Feyenoord-Milan, Conceicao gioca a “nascondino” sui magnifici quattro rossoneri. Poi la “stoccata” a Leao, su Notizie Milan.