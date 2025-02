“Scambio” a sorpresa con Thiaw a giugno, Milan “pronto” all’assalto del talento della Serie A: svelata la mossa si Ibra

“Scambio” a sorpresa con Thiaw a giugno, Milan “pronto” all’assalto del talento della Serie A. L’ultima idea per il prossimo mercato.

Nel fervente contesto del calciomercato, il Milan sembra essere già proiettato verso una sessione estiva che promette significative manovre di squadra. L’ultima indiscrezione rivela che il Milan godrebbe di un diritto di prelazione per un top player che, con il suo arrivo, potrebbe alzare e di tanto il livello della rosa rossonera alla voce qualità. Con la cessione di alcuni giocatori e l’acquisizione di nuovi talenti, il club rossonero mira a rinforzare la propria rosa per affrontare al meglio le sfide future, tra cui quella in Champions League contro il Feyenoord. Un nome, in particolare, è circolato con insistenza: quello di Malick Thiaw, difensore tedesco, il cui futuro sembra orientarsi lontano da Milano.

L’addio previsto di Thiaw: lo scenario

La dirigenza del Milan, dopo una serie di cambiamenti già avvenuti durante la sessione invernale, sta valutando ulteriori movimentazioni per migliorare la squadra. Tra queste, spicca la probabile partenza di Malick Thiaw, il cui trasferimento potrebbe portare a un significativo ingresso economico da reinvestire nella rosa. Thiaw ha suscitato l’interesse di molti club esteri, rendendo la sua cessione una possibilità concreta per il Milan.

La ricerca del sostituto in Serie A

Per rimpiazzare Thiaw – scrive Milanlive.it – il Milan ha posato gli occhi su un giovane difensore centrale che sta emergendo nel campionato italiano: Saul Coco del Torino. Allievo di Paolo Vanoli, Coco si sta distinguendo come uno dei talenti più promettenti della Serie A, attirando l’attenzione di top club, tra cui il Milan e l’Inter. La sua stagione, caratterizzata da solide prestazioni in difesa, lo rende un candidato ideale per sostituire Thiaw nel cuore della retroguardia rossonera. Il valore di mercato di Saul Coco è stimato intorno ai 15 milioni di euro, cifra che potrebbe variare a seconda dell’evolversi della stagione. Il Torino, guidato da Urbano Cairo, è attento a massimizzare il guadagno dalla cessione del suo gioiello difensivo, soprattutto in assenza di qualificazioni alle competizioni europee. Il Milan, però, dovrà fare i conti con la concorrenza serrata dell’Inter, con entrambi i club interessati al profilo del giovane spagnolo.

