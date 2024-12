Il futuro del capitano rossonero è un enorme punto interrogativo che non riguarda solo la prossima estate.

In questi giorni di fermento sportivo, il Milan si prepara a vivere una stagione di grandi cambiamenti.

Tra i sussurri del calciomercato e le vittorie sul campo, la squadra si appresta a dire addio ad uno dei suoi giocatori più emblematici, in quella che si preannuncia come una vera e propria fine di un’era.

Momenti d’oro e decisioni difficili

La squadra milanese sta vivendo un momento di rinascita che segue una partenza veramente complicata. Un cammino brillante ha portato i rossoneri a collezionare sette risultati utili consecutivi culminato con l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia grazie alla vittoria per 6-1 contro il Sassuolo.

Rebus con la fascia

Davide Calabria, difensore il cui nome è strettamente legato alla maglia rossonera, si trova ora a un bivio cruciale della sua carriera. Capitano nella sfida contro i neroverdi, il terzino ha festeggiato un gol che potrebbe simboleggiare l’apice di una lunga avventura in rossonero. Il suo contratto è destinato a terminare a giugno 2025, segnando potenzialmente la fine di un’epoca per lui e per il club. Malgrado un legame profondo e l’espressione di voler restare, la strada per un rinnovo sembra piena di ostacoli.

Un futuro incerto

Il tecnico Fonseca pare incline a mantenere Calabria nella rosa per la stagione in corso, ma il futuro si mostra incerto. Il mercato di gennaio, come riporta Milan Live, potrebbe riservare sorprese, con possibili offerte che, in assenza di certezze sul rinnovo, potrebbero portare il calciatore a cercare altri lidi. Con uno stipendio annuo di circa 2 milioni di euro e nonostante la mancanza di trattative per il rinnovo, l’interesse di grandi club come la Roma testimonia il valore del difensore.

