I rossoneri potrebbero vedere molti volti nuovi nel reparto offensivo della prossima stagione.

Nel panorama del calcio italiano, le trattative di mercato non sono mai troppo lontani dall’attenzione dei media e dei tifosi, specialmente quando riguardano squadre di grande tradizione come il Milan.

I rossoneri non sono pienamente soddisfatti del rendimento degli attaccanti e sembrerebbero intenzionati a cambiare molto in futuro.

Sinergie recenti

Le collaborazioni tra Milan e Bologna non sono una novità, con accordi che hanno portato giocatori come Saelemaekers, Hodzic e Pobega a vestire la maglia rossonera. Questi precedenti rafforzano l’idea di un rapporto consolidato tra le due dirigenze, sempre alla ricerca di nuove opportunità di mercato per ottimizzare le rispettive rose.

Il futuro dell’attacco rossonero

Il Milan prevede di rinnovare significativamente il suo reparto offensivo per la prossima stagione. Considerando l’elevato ingaggio di Abraham e la possibilità di un suo addio, insieme a quello di Luka Jovic, i rossoneri si trovano nella necessità di ricercare nuove opzioni d’attacco.

Tammy Abraham e Davide Calabria

Il talento in ascesa

Nato nel 2004, Santiago Castro sta vivendo una stagione di crescita esplosiva all’interno del Bologna, mettendo in vetrina le sue capacità sia realizzative che di supporto al gioco di squadra. I suoi numeri includono già 4 reti in campionato e 1 gol in Coppa Italia, statistiche che, come riporta Milan Live, hanno attirato l’attenzione della dirigenza rossonera. La valutazione del giocatore si attesta intorno ai 20 milioni di euro, l’argentino è sotto contratto con gli emiliani fino al giugno 2028.

Leggi l’articolo completo Il Milan prepara la rivoluzione in attacco: il nuovo obiettivo gioca in Serie A, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG