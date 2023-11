Calabria snobba Juve ed Inter: «Pensiamo a noi stessi». Le dichiarazioni del capitano del Milan

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Milan-Bourssia Dortmund. Il commento su Juve–Inter.

CALABRIA – «Sì, sono sincero noi non dobbiamo guardare troppo gli altri. Io sono sempre dell’idea che noi stessi dobbiamo credere in noi e a fare quello che serve e che sappiamo fare in campo e poi di conseguenza si arriva agli altri. Sinceramente ci è mancato qualcosa nelle ultime partite, ma l’importo portare avanti la continuità del risultato come nell’ultima gara».

