Calabria torna a “parlare” di Milan con una mossa che lascia senza parole: il post sui social scatena la reazione dei tifosi

Calabria torna a “parlare” di Milan con una mossa che lascia senza parole. Il post social dell’ex capitano scatena la reazione dei tifosi.

L’avventura di Davide Calabria al Milan si è conclusa lo scorso gennaio, dopo che il giocatore e il club non sono riusciti a trovare un accordo per il rinnovo del contratto. Il suo addio ha fatto molto rumore, considerando che era il capitano della squadra di Conceição. La sua partenza potrebbe segnare l’inizio di una serie di addii importanti in casa Milan. Si vocifera infatti che sia già stata fissata la data per l’addio di Ibrahimovic al club, con una nuova vita che si profila all’orizzonte per lo svedese. Un’ulteriore trasformazione in vista per il futuro rossonero.

La voce da Madrid e il gesto dell’ex capitano rossonero

Il prossimo mercato sarà cruciale per il futuro del Milan, e la voce che gli agenti del talento del Real Madrid siano già al lavoro per portarlo in rossonero fa sognare i tifosi. Un possibile intreccio di mercato internazionale che potrebbe rivelarsi un grande colpo per il club. Tuttavia, a creare dibattito è il modo in cui Davide Calabria ha scelto di tornare a parlare del Milan: un post sul proprio profilo Instagram che ha suscitato diverse reazioni tra i tifosi. La sua decisione di utilizzare i social per esprimere i propri pensieri ha diviso l’opinione pubblica, sollevando discussioni.

Calabria torna a “parlare” di Milan con una mossa che lascia senza parole

Davide Calabria, ex terzino del Milan che a gennaio si è trasferito al Bologna, ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Theo Hernandez e Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG e anche lui ex rossonero, con la seguente didascalia: “C’era una volta”. I tre hanno giocato insieme per due stagioni con la maglia del Diavolo, con Calabria e Donnarumma che sono cresciuti entrambi nel settore giovanile milanista. Tuttavia, non tutti i tifosi hanno apprezzato lo scatto, in particolare quelli che non considerano Donnarumma un vero “milanista” a causa del suo addio controverso al club. Il post ha scatenato reazioni contrastanti, con alcuni tifosi delusi dalla presenza di Donnarumma nella foto.

Leggi l’articolo completo Calabria torna a “parlare” di Milan con una mossa che lascia senza parole: il post sui social scatena la reazione dei tifosi, su Notizie Milan.