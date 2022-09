Davide Calabria è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match Champions del Milan contro il Salisburgo

Davide Calabria è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match Champions del Milan contro il Salisburgo:

VINCERE LA CHAMPIONS COME MALDINI: «Penso che ci vorrà ancora del tempo per poter vincere la Champions, ci sono squadre molto più pronte a livello economico. Noi faremo il nostro meglio per affrontare questa competizione. Siamo il Milan, quindi un giorno punteremo a vincerla. Noi quest’anno non ci poniamo limiti, andiamo partita per partita. Spero di fare un giorno quello che ha fatto Paolo Maldini, io e la squadra vogliamo arrivare lì».

The post Calabria: «Vincere la Champions? Ecco cosa penso» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG