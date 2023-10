Il difensore del Bologna Riccardo Calafiori si gode il 2-2 in rimonta conquistato oggi a San Siro contro i nerazzurri.

Il Bologna allunga la sua striscia di imbattibilità riuscendo a strappare 1 punto alla capolista Inter sul suo campo; di fatto i rossoblù hanno perso solo alla prima giornata contro il Milan. I felsinei non hanno mai mollato, neanche quando erano sotto 2-0, ed hanno saputo rimettere in piedi una gara che sembrava storta con grande forza di volontà. Brutto passo falso per i nerazzurri soprattutto per le modalità con cui è arrivato questo risultato.

Il difensore

Schierato per emergenza al centro della difesa, lui che è terzino sinistro, Riccardo Calafiori se l’è cavata bene contro l’attacco nerazzurro soprattutto nella ripresa. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del Bologna.

Pareggio di carattere

“Eravamo preparati allo sprint dell’Inter nei primi 20/25 minuti, avremmo dovuto cercare di non subire gol ma siamo rimasti con la testa in partita e la nostra forza è stata crederci fino alla fine. All’intervallo sul 2-1 Thiago Motta ci ha detto di fare meglio con la palla e cercare di riprendere la gara che era ancora aperta ed è quello che abbiamo fatto. L’Inter è una grande squadra ma noi siamo rimasti uniti e dopo averla ripresa abbiamo fatto un gioco più difensivo. Portiamo a casa un pareggio di carattere, anche chi è subentrato si è fatto trovare pronto, dimostrazione che siamo un gruppo coeso“.

