Calciomercato Milan, Riccardo Calafiori resta il primo obiettivo dei rossoneri per il ruolo di vice Theo Hernandez: stanziato il budget

Come riferito da Daniele Longo, il calciomercato Milan non molla la pista che porta a Riccardo Calafiori come vice Theo Hernandez.

La richiesta del Basilea è di 6-7 milioni di euro ma i rossoneri puntano ad uno sconto intorno ai 4 milioni e mezzo.

