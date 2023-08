Nel corso del suo editoriale per TMW il giornalista Andrea Losapio si è espresso così sulla telenovela attaccante per l’Inter

Nel corso del suo editoriale per Tmw, Losapio ha commentato la paradossale vicenda attaccante per l’Inter:

«Sarebbe visionario, in questo senso, immaginare Conte sulla panchina dell’Inter attualmente. Simone Inzaghi non è per niente contento di quello che sta succedendo, lo ha mostrato più volte privatamente, pubblicamente non può farlo. Normale, pacifico. Conte avrebbe dato le dimissioni o cercato la buonuscita perché non sarebbe una situazione accettabile per lui. Inzaghi invece deve fare buon viso a cattivo gioco, ma il rischio è che prima o poi qualcosa si possa rompere negli equilibri interni».

Inter, il retroscena: «Inzaghi deluso, qualcosa può rompersi. Conte a quest'ora…»

