Luca Calamai, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan: Pioli insufficiente ma non c’è chiarezza

Intervenuto a TMW Radio, Luca Calamai ha dichiarato:

«Insufficienza anche per Pioli. Il Milan continua a non vedere un percorso societario chiaro, che invece c’è nell’Inter. Quale sarà il ruolo di Ibrahimovic? Il Milan non ha bisogno di un rappresentante in giro per il mondo, ma servono competenze e un interlocutore per confrontarsi con Pioli».

