Luca Calamai, giornalista, ha parlato così della situazione Pioli al Milan e di chi potrebbe sostituirlo in panchina

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Luca Calamai ha inquadrato la situazione di Stefano Pioli al Milan, facendo anche un nome in caso di separazione dal tecnico. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Pioli persona bellissima, ma non ha più il Milan in mano. Lo si è capito già a Napoli, con quel nervosismo dei calciatori. Però occhio, la colpa di questo Milan, che è comunque terzo, non è solo il suo. Non credo che si troverà qualcosa di meglio in giro. Forse serve trovare delle figure diverse. Non ha figure dirigenziali di livello, serve un allenatore che produca calcio, magari come Conte».

