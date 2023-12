Antonio Di Gennaro ha rilasciato un’intervista, parlando così della situazione attuale in casa Milan. Le dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così del momento del Milan.

PIOLI – «È andato via Maldini ed è successo un patatrac, c’è poco da dire. Il ds è fondamentale. Gli infortuni pesano, ora chi prendi sul mercato a gennaio? Poi alcuni giocatori non hanno reso secondo le aspettative. C’è qualcosa da rivedere assolutamente. È qualcosa di difficile da recuperare ora, ma se tornano a certi livelli c’è la possibilità di rimanere tra le prime quattro. Ma dietro è un campionato molto equilibrato con tante in corsa. L’addio di Maldini per me ha pesato tanto. Maldini c’ha messo del tempo per maturare e crescere, Ibra è entrato solo ora, è un personaggio straordinario ma ci vorrà tempo anche per lui. Ci vuole esperienza per certi ruoli e te la devi fare. Per me finisce Pioli la stagione e poi a giugno valuti altro, a meno che non ci sia prima un patatrac. Ma chi prendi poi, Abate?».

