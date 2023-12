Massimo Orlando ha parlato così del momento che sta attraversando il Milan e del futuro di Stefano Pioli. Le dichiarazioni

Stefano Pioli in bilico per la panchina del Milan: quale sarà il suo futuro del tecnico rossonero? Massimo Orlando a TMW Radio ha detto la sua.

PIOLI – «Bisogna comunque andare avanti con Pioli, ha dimostrato che ha il gruppo in mano. Ora siamo però alla follia con gli infortuni, si fanno male anche camminando. Dovessero recuperare uomini, hanno comunque degli obiettivi ancora avanti. Il problema è che stanno lasciando da solo Pioli. Di fatto Cardinale lo ha già screditato prima della Salernitana, ma chi prendi al suo posto? Abate? Da qui alla fine non sarà semplice per Pioli, sa che è l’ultima parte col Milan comunque».

