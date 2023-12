Il Milan fa gli auguri di Natale: Prima squadra, Women e Primavera. Ecco il VIDEO speciale per i tifosi rossoneri

Attraverso i propri canali ufficiali, il Milan ha voluto mandare il suo messaggio di auguri ai tifosi per questo Natale.

Prima squadra, Milan Women e Primavera: tutti in un unico video per far sentire la vicinanza al popolo rossonero.

The post Il Milan fa gli auguri di Natale: Prima squadra, Women e Primavera. VIDEO speciale per i tifosi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG