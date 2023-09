Il giornalista Luca Calamai tesse le lodi del capitano nerazzurro.

Luca Calamai su TMW non pone limiti alla crescita di Lautaro MArtinez. “Prepariamoci fin da ora al derby di Milano. In programma dopo la sosta della Nazionale. Sarà una sfida speciale. Milan e Inter sono le due favorite per lo scudetto. La squadra di Simone Inzaghi ha spazzato via con una facilità disarmante una Fiorentina in evidente stato confusionale”.

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

“È vero, nel mercato estivo non è arrivato il grande bomber. Il sostituto naturale di Dzeko e Lukaku. Ma l’Inter non ha rimpianti su questo fronte. E il motivo è semplice: Lautaro è diventato un Fenomeno. Segna, decide, spacca le partite con i suoi colpi. Inzaghi gli ha disegnato intorno una squadra che ha dietro e in mezzo al campo talento e fisicità. Al resto ci pensa il Toro argentino. Che è avviato a compiere l’ultimo salto di qualità, a diventare una stella da Pallone d’Oro. Lui può essere il trascinatore di un’Inter pronta a vincere lo scudetto”.

