Xavi Simons, giocatore del Lipsia, ha parlato del suo addio al PSV e della sua decisione di andare in prestito in Germania.

PAROLE – «Van Nistelrooy se n’è andato e sono sorti dei dubbi. Ci ho pensato attentamente con mia madre, mio ​​fratello e il mio agente e la conclusione è stata che per me era meglio fare un passo avanti. Van Nistelrooy è colui che mi ha portato a raggiungere questi risultati, ha sempre avuto fiducia in me. Dovremmo tutti lavorare con qualcuno così da giovani. Ma anche se avesse continuato, non so se sarei rimasto. C’erano già stati colloqui con alcuni club prima della partita contro l’AZ (l’ultima della scorsa stagione, ndr), tramite il mio agente. Molti allenatori mi hanno chiamato per spiegarmi il loro progetto. L’allenatore del Lipsia mi ha voluto tantissimo e il progetto del club mi è subito piaciuto. Sono grato a tutti gli altri per aver trovato il tempo di chiamarmi, ma il Lipsia si è distinto particolarmente. L’aspetto sportivo è stato l’elemento principale nella mia scelta. Non volevo fare un grande passo avanti dopo il PSV, non sarebbe stato saggio. Credo che il Lipsia possa essere una tappa intermedia. Se gioco qui, verrà naturale qualcosa di ancora più grande. La mia ambizione è raggiungere un giorno i massimi livelli del calcio. Questo è il mio sogno».

