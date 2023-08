Calamai: «Marotta farà l’impossibile per portare Balogun all’Inter». Queste le parole del giornalista

Il giornalista Luca Calamai nel suo editoriale per TMW ha parlato dell’attacco dell’Inter:

«Si dice che a Simone Inzaghi piacerebbe Morata. Una scelta non adeguata a quelle che sono le necessità tattiche della squadra nerazzurra. Siamo sicuri che un dirigente preparato come Marotta farà il possibile e magari anche l’impossibile per portare in nerazzurro Balogun. Il compagno ideale per Lautaro Martinez. L’Inter con i soldi che aveva a disposizione ha costruito una campagna acquisti interessante. Ma senza la prima punta il progetto perderebbe molto del suo valore».

