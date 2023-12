Calamai scettico su Ibra: «Il Milan non ha bisogno di un rappresentante ma servono competenze». Le parole del giornalista

Il giornalista Calamai ha parlato a TMW Radio dell’ingresso di Ibrahimovic nella dirigenza rossonera.

PAROLE – «Quale sarà il ruolo di Ibrahimovic? Il Milan non ha bisogno di un rappresentante in giro per il mondo, ma servono competenze e un interlocutore per confrontarsi con Pioli».

