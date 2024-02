Luca Calamai, noto giornalista, ha sottolineato il grande legame tra Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli: le sue dichiarazioni

Dalle colonne di TMW, Luca Calamai ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «In settimana Ibra ha speso parole importanti in difesa di Pioli. Potrebbe nascere un’asse importante per il futuro rossonero? La personalità di Ibra più la capacità di costruire del tecnico Normal One. La proprietà però deve decidere se Pioli è l’uomo giusto per il domani. Sono mesi che Stefano convive con il fantasma di Conte. Ammettiamolo, non il clima ideale per avere rispetto dentro lo spogliatoio e per ottenere risultati. Il Milan punta a essere la terza incomoda nella volata scudetto. La squadra rossonera non incanta ma vince. Soffre ma vince rilanciando il misterioso Jovic. Il Milan difficilmente vincerà lo scudetto. Ma conquistare la zona Champions sarebbe già un ottimo traguardo e c’è la possibilità di lavorare nel presente per costruire il futuro».

