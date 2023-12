Umberto Calcagno ha così commentato la situazione dell’Inter elogiando Bisseck, e parlando anche di Marko Arnautovic

Calcagno si è espresso così al Corriere della Sera sull’Inter tra bilancio complessivo e singoli.

«Inzaghi aggiunge un altro titolare come Bisseck, un gol e una traversa, non trova ancora l’Arnautovic che sta aspettando ma lo ringrazia per l’assist di tacco che chiude la questione col Lecce. Soffre più del previsto l’Inter. In un primo tempo di possesso (non solo della palla) costruisce molto, come le capita spesso, ma non raccoglie e non può dare nulla per scontato perché il Lecce, una volta sotto, sguinzaglia i suoi incursori e crea più di un problema alla prima della classe. Solo dopo 78 minuti l’Inter si toglie il problema, appunto grazie al colpo di tacco con il quale Arnautovic mette Barella davanti al portiere. Un gioiello che però non cambia quello che già si sapeva: un conto è avere Lautaro, un altro non averlo»

