Le parole di Ludovica Mantovani, presidentessa della Divisione Calcio Femminile, sull’aumento delle squadre italiane in Europa

Ludovica Mantovani, presidentessa della Divisione Calcio Femminile Italiana, ha parlato a margine della della premiazione della Roma Femminile per la vittoria dello Scudetto. Di seguito le sue parole a L Football.

«Un bilancio sicuramente interessante come prima stagione con il professionismo. Abbiamo voluto e richiesto questo nuovo format che secondo noi ha portato il campionato ad essere interessante fino a poche giornate dalla fine. Oggi premiamo la Roma che ha già conquistato il titolo in anticipo ma la Poule Salvezza, per esempio, è ancora aperta. Sicuramente questi scontri diretti hanno portato ad avere un livello tecnico più elevato. Le società sono chiamate a investire sempre di più per raggiungere l’obiettivo qualificazione Champions o per vincere il campionato. E non dimentichiamoci che dalla stagione 2024/25 avremo tre posti in Champions League grazie al percorso di Roma e Juventus in questi anni».

