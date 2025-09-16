Marcus Thuram potrebbe davvero lasciare l’Inter a fine stagione: il gesto fatto durante il match perso contro la Juve è una sentenza.

Dopo l’entusiasmante vittoria contro l’Inter, arrivata al 91′ grazie alla bomba da fuori del giovane talento Adzic, in casa bianconera è già tempo di pensare agli impegni successivi. Si comincia già stasera con il debutto in Champions League: all’Allianz Stadium arriva un avversario molto temibile come il Borussia Dortmund, pertanto Tudor dovrà riuscire a far stare sul pezzo il gruppo dopo l’esaltante 4-3 di sabato contro i nerazzurri.

Il successo contro l’Inter ha permesso alla Juve di rimanere a punteggio pieno e soprattutto di portarsi già a +6 sugli acerrimi rivali. Per Chivu è invece arrivata la seconda sconfitta consecutiva in campionato: i soli tre punti conquistati nelle prime tre giornate hanno già scatenato le critiche di una parte della tifoseria nerazzurra. Il popolo interista, nonostante a Torino la prestazione della squadra non sia stata affatto negativa, ha preso di mira l’allenatore rumeno per alcune scelte fatte durante il match. Ma Chivu non è l’unica figura contestata dai tifosi dell’Inter: molti fan nerazzurri non hanno infatti gradito il comportamento di Marcus Thuram.

L’attaccante francese aveva siglato la rete del momentaneo 2-3 colpendo perfettamente di testa dal calcio d’angolo battuto da Dimarco. Tuttavia Thuram non ha esultato, tanto che molti tifosi hanno pensato a un fischio dell’arbitro Colombo. Niente di tutto questo: molto probabilmente l’ex Borussia Moenchengladbach ha preferito tenere un profilo basso per rispetto della squadra dove ha giocato suo papà Lilian.

Addio Thuram, l’Inter non lo perdona: spunta il nuovo club

Ma non è solo questo gesto ad aver fatto arrabbiare i sostenitori nerazzurri. Dopo la review del quarto gol bianconero, infatti, le telecamere hanno indugiato sui due fratelli Marcus e Khephren (andati a segno entrambi) che scambiavano qualche parola. L’attaccante dell’Inter aveva la maglietta davanti alla bocca: nonostante ciò dalle immagini si può vedere chiaramente come il Thuram nerazzurro sorrida, a differenza di Khephren che invece rimane serio.

L’episodio ha scatenato un acceso dibattito sui social: alcuni tifosi dell’Inter non hanno affatto apprezzato il comportamento di Marcus, arrivando anche a chiederne la cessione. Thuram non si aspettava di certo tutto questo polverone, dato che stava semplicemente parlando con suo fratello e poco prima aveva anche messo a segno un gol che poteva risultare decisivo.

Dalle indiscrezioni che arrivano dalla Pinetina il malcontento è comunque percepibile, tanto che si parla di un possibile addio del bomber francese a fine stagione. Le squadre più interessate al giocatore sono i big club di Premier League: su Marcus si registra soprattutto il pressing del Liverpool, ma occhio anche ad Arsenal e Manchester United.