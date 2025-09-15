Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, al centro dell’attenzione per quanto accaduto nelle ultime ore.

Nicolò Barella è un calciatore di enorme talento, e nel corso della sua carriera all’Inter lo ha dimostrato pienamente. Il calciatore nerazzurro è stato protagonista di vari trofei vinti dai nerazzurri, e di molte prestazioni che sicuramente i tifosi del club milanese non potranno mai dimenticare facilmente.

E anche di delusioni amare, come la sconfitta all’ultimo minuto contro la Juventus in campionato a Torino, ma fa parte del gioco anche questo genere di eventi.

Detto questo, nelle ultime ore il motivo per cui si è parlato tanto di Barella riguarda principalmente quanto successo extra campo. A quanto pare, sarebbe stata effettuata una presa di posizione davvero durissima che riguarda in prima persona il calciatore italiano ex Cagliari. Scopriamo allora di cosa si tratta nello specifico e perché ha fatto discutere così tanto.

Barella, che presa di posizione: cosa è successo

Nicolà Barella è finito al centro dell’attenzione nelle ultime ore a causa di qualcosa che è successo e che lo riguarda in prima persona. La moglie Federica Schievenin, modella e laureata in scienze motorie, madre dei loro quattro figli Rebecca, Lavinia, Matilde e Romeo, si è scagliata contro un articolo all’interno del suo profilo Instagram, molto seguito. Ricondividendo il post in questione all’interno di una storia sul famoso portale in mano a Meta, la moglie del giocatore ha fatto notare alcune foto della coppia, in cui viene fatto intendere che sia nuovamente in dolce attesa.

Del resto, la didascalia non lascerebbe spazio a dubbi, visto che è stato precisato che un annuncio sorprendente avrebbe fatto emozionare i tifosi dell’Inter. A quanto pare, però, non ci sarebbe stato proprio niente da annunciare. La modella ha ricondiviso il post, e non le ha mandate a dire: “L’ennesima co*****ata sul nostro conto… Ormai ogni giorno ne esce una, ma non avete un c***o da fare nella vita? Non sono incinta!”.

Insomma, più chiaramente di così non avrebbe potuto essere la precisazione della compagna del centrocampista interista. Non c’è un altro bambino o un’altra bambina in attesa per la famiglia Barella, che giustamente ci tiene non poco a mantenere effettivamente privata la propria sfera di vita personale. Uno sfogo che fa capire anche che limite effettivamente ci sia fra popolarità e vita privata, qualcosa che chi ha dedicato quelle righe al presunto quinto arrivato in casa Barella ha compreso nel modo più chiaro possibile.