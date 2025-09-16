Il Milan si trova in grande difficoltà dal punto di vista degli uomini su cui contare: per il futuro, presa una decisione su Maignan.

Il Milan, dopo un avvio sostanzialmente complicato, ha concluso nel migliore dei modi la terza giornata di campionato sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. Grazie a una rete di Luka Modric, i rossoneri hanno siglato la seconda vittoria consecutiva, la prima a San Siro davanti ai propri tifosi.

Nonostante questo, non è stata uan serata esattamente indimenticabile per i rossoneri, quella contro il Bologna. Già, perché effettivamente gli infortuni avranno fatto storcere un po’ il naso allo staff dell’allenatore toscano.

Parliamo del portiere Mike Maignan e il difensore Pavlovic, fuori dai giochi ancora prima del fischio finale dell’arbitro. La speranza è che presto si possano riprendere per non mettere troppo in difficoltà il resto della rosa, in ogni caso specialmente per quanto riguarda il futuro sembra proprio che il Milan si stia muovendo per decretare al meglio il futuro proprio di Maignan.

Milan, fatta la scelta su Maignan: i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni, al di là degli infortuni, Mike Maignan non è così sicuro di rimanere al Milan anche in futuro. Considerando questo scenario, la dirigenza rossonera starebbe valutando alcuni colpi da effettuare in entrata in ottica futura. Pensiamo non solamente a Zion Suzuki, ma anche e soprattutto a Elia Caprile. Il portiere giapponese è un obiettivo da tempo, tuttavia il profilo più interessante in questo momento pare essere quello di Caprile, protagonista di un inizio di stagione tutt’altro che di basso livello.

Estremo difensore classe 2001, ha lasciato il Napoli per difendere i pali della porta del Cagliari, e possiamo tranquillamente dire che lo stia facendo davvero alla grande. Molto costante dal punto di vista del suo rendimento, l’italiano piace al Milan e non solo. Tuttavia, il club milanese potrebbe muoversi prima di molte altre squadre per assicurarsi le sue prestazioni in futuro e anticipare l’impegno nella ricerca del post Mike Maignan.

A quanto pare, secondo Milannews24.com, avrebbe già avviato i primi contatti con il management del giocatore per manifestare un concreto interesse in merito all’acquisto da fare. Insomma, Allegri e colleghi vedono in Caprile una giovane promessa del calcio che potrebbe inf uturo diventare un titolare inamovibile in una delle società più importanti d’Italia e d’Europa. Nulla è ancora detto, comunque. Semplicemente, il Milan si sta muovendo per non farsi trovare impreparato quando verrà – se arriverà – il momento di fare determinate scelte.