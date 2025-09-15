Reduce da una grande prestazione contro l’Inter, Yildiz è bersagliato da offerte provenienti da mezza Europa. Comolli non può più trattenerlo.

Ci sono maglie che pesano più di altre. Alla Juventus, la numero dieci è un simbolo che evoca nomi leggendari come Alessandro Del Piero. A indossarla oggi c’è Kenan Yildiz, talento turco classe 2005 che, senza tremare, ha raccolto un’eredità ingombrante trasformandola in opportunità. Il giovane attaccante bianconero si è già imposto come il nuovo punto di riferimento della squadra, mostrando personalità, tecnica e quella scintilla che distingue i giocatori comuni dai campioni.

La sua crescita è stata rapida, al punto da diventare in poco tempo una pedina insostituibile per Igor Tudor. Il gol realizzato contro l’Inter, quello del momentaneo 2-1 nella rocambolesca sfida poi ribaltata in extremis da Adzic, è solo l’ultimo tassello di una scalata che sembra inarrestabile. Yildiz non è soltanto un prospetto, ma un giocatore già decisivo, capace di cambiare le partite con giocate da veterano.

È inevitabile che simili prestazioni abbiano acceso i riflettori dei principali club europei. Già in estate le voci su una sua possibile partenza si erano fatte insistenti, ma la Juventus ha sempre ribadito la volontà di blindarlo. Damien Comolli lavora da settimane per allungare il contratto fino al 2030, consapevole che trattenere un talento simile sarà una sfida costante. I tifosi sognano di vederlo crescere a Torino, ma davanti a un’offerta irrinunciabile, lo scenario potrebbe complicarsi.

Chelsea e Barcellona fanno tremare i tifosi: Yildiz nel mirino

A testimoniare l’interesse crescente per Yildiz è arrivata nelle ultime ore anche la voce del giornalista turco Ekrem Konur, che ha scritto su X: “Il Chelsea ha fatto un passo avanti per l’attaccante turco della Juventus Kenan Yildiz, ma i bianconeri non venderanno per meno di 86 milioni di sterline (100 milioni di euro). Anche il Barcellona è alla finestra. Kenan sta diventando rapidamente uno dei talenti più intoccabili d’Europa”. Le parole di Konur riflettono bene il momento attuale: Chelsea e Barcellona sono soltanto le punte più visibili di un iceberg che comprende diverse big d’Europa, tutte pronte a monitorare la crescita del turco.

I Blues, reduci da stagioni altalenanti, vedono in Yildiz il profilo ideale per rilanciare il progetto tecnico, mentre i blaugrana, storicamente attenti ai talenti emergenti, lo considerano un possibile erede per il futuro. La valutazione fissata dalla Juventus – 100 milioni di euro – è un chiaro messaggio al mercato: il giocatore non è in vendita, se non a fronte di un’offerta da top player. Una cifra che colloca Yildiz già nella ristretta élite dei giovani più preziosi al mondo. E, sebbene i tifosi bianconeri sperino che la sua storia a Torino sia solo agli inizi, è evidente che il nome del turco continuerà a dominare le cronache di calciomercato già dal prossimo gennaio.