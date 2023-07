Marta, leggenda del Brasile femminile, disputerà il suo ultimo mondiale, il sesto della sua carriera, puntando a migliorare il suo record di gol

L’attaccante brasiliana Marta, a 37 anni giocherà il Mondiale femminile per la sesta volta nella sua carriera. Si tratta dell’ultimo della sua carriera, come ammesso dalla calciatrice stessa. Allo stesso tempo però potrà migliorare il proprio record di gol nella fase finale, attualmente a 17, una in più del primatista maschile Miroslav Klose. Di seguito le sue parole.

«È logico che non sono più la Marta di 20 anni fa, ma fisicamente sto molto bene e mentalmente anche meglio».

