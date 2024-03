Chi vede il calcio in modo illegale rischia una multa fino a 5.000€. Le autorità lavorano per fermare lo streaming illegale dei match di Serie A

Come rivelato dal Correire della Sera, battaglia contro la pirateria e lo streaming illegale delle partite di calcio continua ad essere un obiettivo prioritario per le autorità competenti. Da un lato, l’attivazione della piattaforma Piracy Shield gestita dall’Agcom il primo febbraio offre strumenti cruciali per individuare e segnalare coloro che diffondono e fruiscono di contenuti illegali. Dall’altro, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avvertito che le pene per la pirateria stanno per essere inasprite.

Il commissario Agcom Massimiliano Capitanio ha chiaramente delineato le conseguenze per coloro che violano le nuove norme antipirateria, noto anche come “anti-pezzotto” o “salva-calcio”. Capitanio ha annunciato multe che vanno da 150 a 5.000 euro per chi usufruisce di materiale pirata, specialmente coloro individuati tramite Piracy Shield, che interviene rapidamente nell’oscurare i contenuti illegali durante la visione, entro trenta minuti.

Capitanio ha sottolineato l’importanza di questa misura, nonostante possa non essere popolare: “Troppo spesso, chi fa business illegalmente induce gli utenti a credere che non ci saranno conseguenze”. Ha inoltre rivolto un monito a Google, App Store e Amazon, sottolineando la mancanza di piena collaborazione da parte loro. È dai loro store digitali che vengono scaricate molte delle app che consentono di accedere ai contenuti illegali.

In risposta alle critiche, Google ha affermato che i provider di servizi di hosting, come il suo Google Play Store, non sono soggetti agli ordini di notifica dell’Agcom, ma hanno procedure ad hoc per segnalare le app che violano la legge.

Le sanzioni precedentemente imposte erano di lieve entità, ma con l’inasprimento delle pene fino a 5.000 euro per i recidivi e l’Autorità si augura di poter fermare un problema che toglie al calcio 300 milioni annui.

