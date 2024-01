L’Ajax ha ufficializzato l’arrivo di Jordan Henderson, centrocampista inglese, dall’Arabia Saudita. I dettagli

L’Ajax, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo di Jordan Henderson.

COMUNICATO – «L’Ajax ha raggiunto un accordo con Jordan Henderson per il suo trasferimento ad Amsterdam. Il centrocampista ha giocato per l’Al-Ettifaq negli ultimi sei mesi. Con il club dell’Arabia Saudita, l’81 volte nazionale inglese ha recentemente raggiunto un accordo sulla risoluzione del suo attuale contratto. L’ex giocatore di Sunderland e Liverpool ha firmato un contratto di due anni e mezzo con l’Ajax, fino al 30 giugno 2026. Henderson è nato il 17 giugno 1990 a Sunderland, in Inghilterra».

