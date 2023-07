Calciomercato Bari, è fatta per un ex Milan: TUTTI i dettagli. Dopo l’acquisto del rossonero Nasti, ancora occhi sul Milan

Il Bari fa spese non solo nel Milan, ma guarda anche agli ex Milan. Dopo l’arrivo di Marco Nasti, la squasra pugliese ha chiuso la trattativa anche per Jeremy Menez.

L’ex rossonero chiude la sua storia con la Reggina e ne inizia subito una a Bari: nella giornata di martedì dovrebbe svolgere le visite mediche per poi mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore nel ritiro di Roccaraso. Il contratto di Menez sarà annuale, con l’opzione di un rinnovo fino al 2025 in caso di ottenimento della promozione in Serie A. Lo scrive gianlucadimarzio.com.

The post Calciomercato Bari, è fatta per un ex Milan: dopo Nasti c’è lui! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG