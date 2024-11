Il difensore dello Spezia, spesso accostato anche ai nerazzurri, si sbilancia sul suo futuro a breve termine. In un’epoca in cui il calcio è sempre più veloce sia dentro che fuori dal campo, le storie di giovani talenti e delle loro carriere attirano regolarmente l’attenzione dei media, dei tifosi e dei club. Tra questi, Nicolò Bertola, difensore dello Spezia e della Nazionale U21, emerge come figura di spicco nel panorama del calcio italiano, trovandosi al centro di numerose voci di mercato che lo riguardano. Molto ambito Il difensore fa gola a molte squadre di Serie A ed è stato già accostato più volte all’Inter per via soprattutto di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo Spezia le sta provando tutte in questa settimane per fargli firmare un rinnovo ma sempre con la prospettiva di cederlo in futuro; i liguri sanno che non possono trattenerlo a lungo e vogliono […]

