Arrivano indiscrezioni clamorose che vedrebbero i nerazzurri interessati all’ex estremo difensore rossonero. In un panorama calcistico sempre più dinamico e imprevedibile, le strategie di mercato giocano un ruolo fondamentale nel determinare le fortune di un club. È in questo contesto che si inserisce la possibile mossa di mercato da parte dell’Inter, che ha messo gli occhi su Gianluigi Donnarumma, il portiere che, nonostante le sue performance fenomenali con la maglia della nazionale italiana, non ha convinto appieno il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Incertezze Pur essendo un baluardo insostituibile dell’Italia, il portiere ha mostrato dei limiti nelle competizioni europee con il PSG. Queste incertezze non hanno aiutato a consolidare la fiducia del suo attuale allenatore, Luis Enrique, aumentando così le voci su un suo possibile addio al club parigino. La situazione L’Inter in teoria è coperta in quel ruolo: Yann Sommer, seppur non giovanissimo, ha un contratto fino al […]

Leggi l’articolo completo Martinez ancora a secco: l’Inter pensa a Donnarumma, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG