Berardi al Milan, si riaccende la trattativa per portarlo in rossonero? Un fattore ben preciso potrebbe favorire il colpo per gennaio.

Il Milan ritrova pace e serenità, nonché l’entusiasmo dopo la roboante vittoria di Madrid. La vittoria al Bernabeu potrebbe infatti regalare una nuova versione del Milan targato Fonseca che promette di togliersi soddisfazioni davvero importanti da qui al termine della stagione.

Anche sul fronte mercato qualcosa potrebbe muoversi, in particolare emergono indiscrezioni molto forti su Berardi. Ecco perché se ne parla e perché l’affare potrebbe clamorosamente riaprirsi già a gennaio.

Il “nuovo” Milan di Fonseca

Fonseca ieri a Madrid non ha sbagliato nulla, nemmeno una virgola. Ancora una volta le sue idee, il suo azzardo, è stato premiato con una vittoria che entra di diritto nella storia del Club. Nessuna squadra è mai riuscita infatti nell’impresa di segnare almeno tre gol al Bernabeu in più di un’occasione. Da questo trionfo e dalle consapevolezze che la squadra rossonera ha trovato contro il Real Madrid, può nascere un’altra stagione con ben altri orizzonti rispetto a quelli mostrati in questo primo scorcio giocato. Fonseca è sempre più al timone di questa squadra e, fronte mercato, qualcosa di importante potrebbe muoversi a gennaio.

Berardi al Milan? Ecco perché se ne parla

Domenico Berardi, dopo un’assenza prolungata dal campo dovuta a un infortunio al tendine d’Achille, è tornato a calcare il terreno di gioco, dimostrando immediatamente di non aver perso il suo tocco magico. Il gol segnato contro il Mantova rappresenta un traguardo significativo per l’attaccante: la sua prima rete dopo più di 300 giorni lontano dalle reti avversarie. Grazie a quest’impresa, Berardi dimostra non solo di essere ritornato in forma ma anche di essere pronto a guidare il Sassuolo verso traguardi sempre più importanti. L’ottima prestazione di Berardi non è passata inosservata agli occhi dei grandi club della Serie A. Squadre del calibro di Atalanta, Inter e Milan mostrano un interesse crescente per l’attaccante – scrive Calciomercato.it – considerando le potenziali mosse di mercato che potrebbero coinvolgerlo nella prossima stagione estiva.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La strategia del Sassuolo

Il direttore dell’Emilia-Romagna, Carnevali, si trova di fronte al compito di gestire al meglio questa situazione, con l’obiettivo di trattenere Berardi almeno fino a giugno. La speranza è legata alla possibilità di ottenere la promozione in Serie A, un traguardo che potrebbe convincere l’attaccante a rimanere. Questo scenario dimostra la delicatezza delle strategie di mercato, dove il futuro di un giocatore può essere determinante non solo per le sue ambizioni personali ma anche per le sorti della squadra.

