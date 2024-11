Il Milan potrebbe chiudere il colpo già a gennaio, Furlani avrebbe tra le mani un “jolly” che potrebbe rivelarsi decisivo.

Con l’orizzonte del calciomercato invernale che inizia a profilarsi all’orizzonte, le squadre di tutto il campionato si preparano a fare mosse strategiche per rafforzare le proprie rose. Tra queste, il Milan sembra pronto a essere uno dei protagonisti più attivi della prossima sessione di trasferimenti.

L’obiettivo è di colmare alcune lacune evidenziate nella prima parte della stagione e continuare a competere ai massimi livelli sia in campionato che nelle coppe europee. Sull’agenda di Moncada non mancano nomi e profili su cui poter puntare ma, uno in particolare, sembra aver scalato le preferenze in casa Milan.

Lo stato dell’organico e le necessità del Milan

Il Milan, sotto la guida tecnica di Fonseca, ha individuato alcune aree chiave dove il bisogno di rinforzi è più pressante. Nonostante una squadra competitiva, l’organico rossonero presenta delle mancanze in specifici ruoli, soprattutto in difesa e a centrocampo. La necessità di trovare un sostituto adeguato per Hernandez che possa offrire soluzioni offensive da terzino sinistro, e la questione legata alla copertura del ruolo di Emerson Royal e Calabria in difesa, sottolinea la strategia milanista di voler garantire solidità e versatilità su entrambi i lati del campo.

Le mosse di mercato e i potenziali obiettivi

In particolare, il Milan punta a rinforzare il centrocampo, un reparto che ha sofferto per l’assenza dell’infortunato Bennacer. L’algerino, fermo da settembre, rimane una pedina fondamentale per i piani di Fonseca, e la sua prolungata indisponibilità ha messo a dura prova la mediana rossonera. Nel tentativo di trovare una soluzione a questo problema, il Milan ha messo gli occhi – scrive Milanlive.it – su Morten Frendrup del Genoa, un giocatore che per caratteristiche tecniche potrebbe integrarsi perfettamente nel sistema di gioco di Fonseca. Con una valutazione di almeno venti milioni e un contratto fino al 2028, l’interesse verso il danese sembra concreto, sfruttando magari la situazione societaria precaria del Grifone come una sorta di “jolly”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Altre piste e strategie di mercato

Oltre a Frendrup, il Milan valuta alternative per il rafforzamento della squadra, inclusa la difficile pista che porta a Samuele Ricci del Torino. Il centrocampista è considerato un obiettivo ambizioso, complice un’alta valutazione e la reticenza granata a lasciarlo partire. Nel delineare la strategia di mercato, la dirigenza milanista dovrà bilanciare saggiamente la ricerca di talenti emergenti con l’esigenza di rispettare gli equilibri finanziari e tecnici della squadra.

LEGGI ANCHE Il Milan fa sul serio, pronto il piano per l’ex Juve? Idea clamorosa per gennaio

Leggi l’articolo completo Milan, il “nuovo” Fofana già a gennaio? Furlani ha un “jolly” da giocarsi…, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG