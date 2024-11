Al Milan a parametro zero dai nerazzurri? L’idea sarebbe davvero clamorosa ma, da quanto trapela, assolutamente possibile.

Nel dinamico mondo del calcio, la stagione in corso non è mai un impedimento per le squadre di guardare avanti, ponendo le basi per rafforzare la propria rosa nella prossima sessione di mercato.

Il Milan, uno dei club più titolati del panorama calcistico italiano e mondiale, non fa eccezione, mostrando un notevole interesse verso un’opportunità di mercato che potrebbe concretizzarsi in un colpo da maestro a parametro zero. La strategia di mercato adottata dai rossoneri si posiziona in un contesto in cui la pianificazione e l’anticipazione giocano ruoli fondamentali.

Una strategia di mercato puntata sul futuro

Il club milanese ha avviato le operazioni preliminari per rafforzare una posizione chiave sul campo: il ruolo di terzino destro. A stimolare questa mossa sono le prestazioni sotto le aspettative di alcuni giocatori attualmente in rosa e l’eventuale partenza di elementi chiave in quella posizione, con Davide Calabria che sembra essere sempre più lontano da un rinnovo e Emerson Royal che non ha finora ottenuto i risultati sperati. In questo quadro, la dirigenza rossonera, guidata da figure di spicco come Zlatan Ibrahimovic, mira ad integrare nell’organico un giocatore capace di apportare un significativo contributo, specialmente in fase offensiva.

Dai nerazzurri al Milan a parametro zero?

Il profilo individuato per rinforzare la squadra si trova all’interno dei confini nazionali, precisamente tra le fila dell’Atalanta. Stiamo parlando di Davide Zappacosta, un giocatore che, nonostante l’avanzare dell’età, dimostra ancora grandi doti fisiche e tecniche. La sua capacità di coprire l’intero flanco destro, unita a prestazioni costantemente positive – testimoniata da 2 gol e altrettanti assist in questa stagione – lo rendono un obiettivo appetibile per il Milan. L’interesse del Milan – scrive Milanlive.it – nasce anche dalla particolare situazione contrattuale di Zappacosta, il cui accordo con l’Atalanta è in procinto di scadere. Questo aspetto offre al club rossonero l’opportunità di assicurarsi le prestazioni dell’esterno destro senza dover sostenere costi di trasferimento, potendo invece investire sull’ingaggio del giocatore e sulla qualità che potrebbe portare alla squadra. Grazie alla sua esperienza non solo in Serie A ma anche nel calcio internazionale, avendo giocato per importanti squadre come il Chelsea, Zappacosta rappresenta un innesto di qualità in grado di elevare ulteriormente il livello dell’organico milanista.

Davide Zappacosta

Le prossime mosse

Ancora in fase embrionale, l’interessamento del Milan per Zappacosta si tradurrà presto in approcci concreti, con la dirigenza che inizierà a tessere le trame di una trattativa capace di sedurre il giocatore verso il progetto sportivo rossonero. L’avvicinamento al giocatore procederà tramite il dialogo con l’agente, nella speranza di portare un ulteriore rinforzo qualitativo a Milanello.

